PIQUÉ E RIPICCHE - GERARD PIQUÉ VIENE PRESO IN GIRO DAL PUBBLICO DI UNA DISCOTECA DI MADRID, CHE GLI GRIDA "SHAKIRA, SHAKIRA" - L'EX CALCIATORE DEL BARCELLONA INFASTIDITO DAI CORI A FAVORE DELLA SUA EX (E FORSE PURE UN PO' BRILLO), RISPONDE: "IO SONO CAMPIONE DEL MONDO, VOI NON SIETE NESSUNO" - ALLA FINE INTERVIENE IKER CASILLAS CHE, PER CALMARE GLI ANIMI, CHIEDE AL DJ DI SUONARE LA CANZONE "WAKA WAKA", SCRITTO DALLA POPSTAR COLOMBIANA… - VIDEO

Estratto da www.rainews.it

cori contro gerard pique in discoteca 8

La storia “finita” tra Piqué e Shakira regala sempre emozioni e retroscena inaspettati. Questa volta a tirare un colpo sotto la cintura all'ex calciatore spagnolo è stato il pubblico della discoteca Fitz, a Madrid. […] quando è partito il coro “Shakira, Shakira”. […]

Piqué non la prende bene, E […] Con il microfono in mano sbotta: “Io sono campione del mondo, voi non siete nessuno”. Come se non bastasse l'ex portiere Iker Casillas ha chiesto alla console la canzone “Waka Waka”, […]. Peccato che a cantarla sia proprio Shakira.

cori contro gerard pique in discoteca 6 cori contro gerard pique in discoteca 5 shakira e pique con i figli 2 gerard pique 3 shakira e pique con i figli 1 clara chia marti gerard pique pique e la nuova compagna GERARD PIQUE cori contro gerard pique in discoteca 1 piquè shakira pique shakira cori contro gerard pique in discoteca 4 cori contro gerard pique in discoteca 2 cori contro gerard pique in discoteca 3 cori contro gerard pique in discoteca 7