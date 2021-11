8 nov 2021 20:06

PIRANHA, ED E' SUBITO UN MAGNA MAGNA - PER SFUGGIRE A UNO SCIAME DI API, UN BRASILIANO DI 30 ANNI SI E' BUTTATO IN UN LAGO ED E' FINITO SBRANATO DAI PIRANHA - LA VITTIMA ERA A PESCARE INSIEME A DUE AMICI QUANDO SONO STATI ATTACCATI DAGLI INSETTI, MA DOPO ESSERSI TUFFATO IN ACQUA NON E' PIU' RIEMERSO - IL GIORNO DOPO I SUB HANNO RITROVATI LA SUA FACCIA, LE SUE ORECCHIE E PARTI DEL SUO CORPO...