A PISA GLI AGENTI DELLA MUNICIPALE SONO STATI INSULTATI DA UNA MADRE CHIAMATA A RACCATTARE LA FIGLIA 13ENNE CHE ERA INSIEME A UNO SPACCIATORE. INSIEME ALL’ADOLESCENTE ANCHE UN 12ENNE: AL COMANDO LA MADRE DEL RAGAZZINO È SCOPPIATA IN LACRIME RACCONTANDO DI NON RIUSCIRE A FRONTEGGIARE LA RABBIA E L’ARROGANZA DEL FIGLIO – IN CITTÀ LE BABY GANG STANNO SEMINANDO IL PANICO E…

Ida Artiaco per www.fanpage.it

baby gang ragazze

Sono stati sorpresi dalla Municipale mentre parlavano con un noto pusher di origine nord africana. E, dopo essere stati portati al comando, non solo hanno insultato gli agenti, ma anche una delle loro mamme se l'è presa con i poliziotti. È successo a Pisa: quattro minorenni sono stati avvistati dalla Municipale nella galleria B di viale Gramsci insieme a un noto spacciatore della zona, come racconta Il Tirreno.

BABY GANG

Quando gli agenti hanno cominciato ad avvicinarsi, due di loro sono scappati insieme al pusher, mentre altri due sono stati accompagnati al comando dagli agenti del Nosu per essere identificati e riaffidati ai genitori: si trattava di una 13enne e di un ragazzino di 12 anni.

Contro gli agenti sono a quel punto arrivati insulti e offese impensabili da attribuire a ragazzi di quell’età. "Lei con il pacchetto di sigarette infilato nella cintura della gonnellina e lui con l’aria di sfida di chi la sa molto lunga", hanno spiegato dal comando di via Battisti.

BABY GANG

Non solo. La madre della 13enne, raggiunta al telefono, ha proseguito nella sequela di insulti iniziata dalla figlia nei confronti degli agenti "per essersi permessi di intervenire", mentre l’altra, corsa al comando, ha iniziato a piangere confidando la propria disperazione per non riuscire a fronteggiare la rabbia e l’arroganza del figlio.

Quello delle baby gang sta diventando un tema all'ordine del giorno nella città toscana.

Nei giorni scorsi un gruppo di ragazzini, italiani e stranieri, noti alla Municipale, è entrata in un minimarket di viale Gramsci creando molta tensione, sciolta solamente dopo l’intervento risolutivo della solita pattuglia del Nosu.

BABY GANG

"Purtroppo gli strumenti che la legge mette a disposizione sono molto scarsi ed inefficaci per arginare il nuovo clima che va delineandosi nelle strade cittadine – sottolineano dal Comando di via Battisti – nonostante la costante sorveglianza ed i continui interventi di polizia, non esistono ulteriori e successive strutture che prendano in carico i giovani minorenni per un vero percorso costruttivo".

baby gang 3 baby gang 2 baby gang 1