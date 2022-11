3 nov 2022 19:24

PISCHELLE, DATEVI UNA MOSS – PASSANO GLI ANNI, MA ALLA FINE TUTTI GLI OCCHI SONO SEMPRE PUNTATI SU KATE MOSS: A 48 ANNI LA TOP MODEL SI È PRESENTATA CON UN ABITO TRASPARENTE AL "2022 INNOVATOR AWARDS", LA SERATA DI GALA ORGANIZZATA DAL "WALL STREET JOURNAL A NEW YORK – CAPEZZOLI TURGIDI CHE SBUCAVANO DAL DRAPPEGGIO DEL VESTITO E BRASILIANO NERO IN BELLA VISTA CHE METTEVA IN RISALTO IL DIDIETRO ANCORA BELLO SODO – MA L'OUTFIT, IN REALTÀ, È UNA RIPROPOSIZIONE, VISTO CHE…