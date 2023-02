12 feb 2023 19:10

PISCHELLI & COLTELLI - "LA CAPANNINA", STORICO LOCALE DI FORTE DEI MARMI, È STATO CHIUSO PER 10 GIORNI PER DIVERSI EPISODI DI RISSE, AGGRESSIONI E VENDITA DI ALCOL A MINORENNI – IL DISCO-BAR, APERTO NEL 1929, È LA DISCOTECA CON RISTORANTE PIÙ ANTICO DEL MONDO E NEGLI ANNI SETTANTA ERA IL LOCALE PIÙ FAMOSO D’ITALIA – È STATA CHIUSA SOLAMENTE TRE VOLTE NELLA SUA STORIA: NEL 2020 PER COVID, NEL 1942 PER UN’ORDINANZA FIRMATA DIRETTAMENTE DA MUSSOLINI E NEL 1939 PER…