I PISCHELLI ROMANI GIOCANO AL "FIGHT CLUB" - MAXI RISSA A ROMA TRA DUE BANDE DI MINORENNI, CHE SI SONO PICCHIATI A COLPI DI MAZZE, BASTONI, CINGHIE E COLTELI - I DUE GRUPPI SI SAREBBERO ORGANIZZATI SUI SOCIAL PER INCONTRARSI AL PARCO E DARSELE DI SANTA RAGIONE - I GIOVANI, CIRCA UNA QUARANTINA, SONO SCAPPATI SUBITO DOPO L'ARRIVO DELLA POLIZIA, MA ALCUNI SONO RIMASTI INDIETRO E SONO STATI ARRESTATI...

Estratto dell'articolo di Marco De Risi Alessia Marani per "il Messaggero"

rissa 4

Ore 17 si scatena la guerriglia urbana: mazze, bastoni, cinghie dei pantaloni usate come armi improprie. Più di quaranta ragazzini si affrontano nel parco e se le danno di santa ragione.

Sono quasi tutti minorenni, alcuni sono latinos, figli di sudamericani che abitano a Est della Capitale, altri sono romani delle baby gang che fanno su e giù per i convogli delle metro, con base ad Annibaliano, nei pressi di piazza delle Province e in largo Agnesi, alle spalle del Colosseo. […] Spuntano pure alcuni coltelli nascosti su un bus di linea su cui una parte dei ragazzi ha continuato ad affrontarsi.

rissa 3

L'APPUNTAMENTO

L'appuntamento per la sfida tra le due baby gang è al parco di via Collegentilesco, alle spalle della stazione della metro "A" Arco di Travertino. Un match organizzato da tempo […], sospettano gli inquirenti, messo su via social. Il giorno per la resa dei conti arriva presto. Sabato pomeriggio si scatena il putiferio. «Erano divisi in due gruppi - racconta un testimone - sembravano davvero due bande distinte una di fronte all'altra, alcuni sono scesi da un autobus e di corsa si sono avventati sugli altri. C'è stato il fuggi fuggi».

rissa 1

Diverse le segnalazioni arrivate al 112 il numero unico per le emergenze. «Correte, fate presto, si stanno scannando, sono tutti ragazzini», la richiesta. Sul posto in pochi attimi convergono diverse volanti e le auto del commissariato Appio da via Botero. I gruppi si disperdono, alcuni prendono al volo un autobus dell'Atac che è appena partito dal capolinea. Qualcuno però non fa in tempo a scappare e, ferito, rimane a terra.

rissa 2

CONTUSI

Si tratta di almeno un paio di giovanissimi rimasti contusi, uno di loro, che ha diciassette anni, viene portato al pronto soccorso del policlinico Gemelli. Per fortuna nessuno è in gravi condizioni ma tutti hanno riportato ferite lievi. I poliziotti fermano il bus, all'interno trovano alcuni coltelli lasciati abbandonati tra i sedili e li sequestrano. Negli uffici del commissariato finisce tra i primi un sedicenne che viene denunciato. Altri ragazzini sono stati identificati e rischiano anche loro una denuncia per rissa e lesioni […]

