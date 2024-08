9 ago 2024 13:06

UN PISELLONE NELL'ALTO DEI CIELI - IL CONDUCENTE DI UN VOLO EASYJET PARIGI-CATANIA “DISEGNA” UN PENE MODIFICANDO LA ROTTA, COME FORMA DI PROTESTA PERCHÉ NON RICEVEVA INDICAZIONI SULL’ATTERRAGGIO DALLO SCALO SICILIANO, CAUSA MALTEMPO – IL PILOTA HA OCCUPATO IL TEMPO DISEGNANDO LA TRAIETTORIA INCONFONDIBILE, CHE È STATA SUBITO “BECCATA” SUL SITO “FLIGHTRADAR24 – NON È LA PRIMA VOLTA IN SICILIA: NEL 2023 SUCCESSE CON UN VOLO LUFTHANSA…