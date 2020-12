LA MORTE VA IN DIRETTA STREAMING - INCORAGGIATO DAI SUOI FOLLOWER, UN POPOLARE YOUTUBER RUSSO HA UCCISO LA FIDANZATA INCINTA OBBLIGANDOLA AD USCIRE SUL BALCONE, CON UNA TEMPERATURA SOTTO LO ZERO PER OLTRE 15 MINUTI, CON SOLO SLIP E REGGISENO - UN FOLLOWER IN PARTICOLARE GLI HA CORRISPOSTO MILLE EURO PER FARE TUTTO CIÒ IN LIVE STREAMING. E COSÌ LO YOUTUBER IN PREDA ALL’ALCOL NON CI HA PENSATO SU DUE VOLTE... VIDEO