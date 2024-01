A PISTOIA CROLLA IL SOLAIO DI UN RISTORANTE DURANTE UN RICEVIMENTO DI MATRIMONIO: UN GRUPPO DI INVITATI STAVA BALLANDO QUANDO IL PAVIMENTO E’ IMPLOSO - LA VORAGINE HA INGHIOTTITO I PRESENTI CHE SI SONO RITROVATI NELLA SALA SOTTOSTANTE, COPERTI DAI DETRITI – NON CI SONO VITTIME MA 35 FERITI DI CUI SEI SONO RICOVERATE IN OSPEDALE IN CODICE ROSSO – IL RACCONTO DI UNA CAMERIERA: “ABBIAMO SENTITO URLA E PIANTI. ABBIAMO VISTO LANCIARE TAVOLI, BICCHIERI, PERCHÉ TUTTI ERANO IMPAURITI, QUANDO HANNO SENTITO IL FORTE RUMORE…”

PISTOIA - CROLLA IL SOLAIO A UNA FESTA DI MATRIMONIO

(ANSA) - PISTOIA, 13 GEN - Un solaio di un ristorante a Pistoia dove era in corso il ricevimento per un matrimonio è crollato: cinque persone in codice rosso sono state portate negli ospedali. Inizialmente il bilancio dei feriti, secondo quanto appreso dai vigili del fuoco, era di 64 persone ma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, sui social ha precisato: "Sono in contatto diretto con i nostri ospedali e sanitari che stanno dando il massimo.

La situazione al momento, 30 feriti di cui cinque gravi: due persone in codice rosso all'ospedale di Pistoia, due a Careggi, una a Prato. Cinque codici gialli trasportati a Prato, Pistoia, Torregalli e Lucca. Venti codici verdi divisi tra Pescia, Torregalli, Lucca, Empoli e Pistoia". Il crollo è avvenuto in un salone del primo piano dell'ex convento di Giaccherino, che da alcuni anni è adibito a ristorante.

Alcuni invitati avevano già lasciato la festa, ma una sessantina di persone, soprattutto giovani, sono rimate all'interno del locale e stavano ballando, quando all'improvviso è avvenuto il crollo del pavimento del solaio. La voragine ha inghiottito i presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti. Alcune decine di persone sono rimaste ferite. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con diverse ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Pistoia, la polizia, i carabinieri e i vigili urbani.

Non risultano vittime. Sul posto sono presenti molte squadre dei vigili del fuoco, per il momento solo del comando di Pistoia. Decine le ambulanze di Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa arrivate e che in un continuo via vai stanno portando i feriti nei diversi nosocomi. Sul posto è arrivato anche il sindaco Alessandro Tomasi. "Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!", ha scritto Giani.

CROLLA SOLAIO A MATRIMONIO, ASL '35 FERITI'

(ANSA) - PISTOIA, 13 GEN - Sono 35 in totale i feriti a seguito del crollo del solaio di un ristorante durante una festa di matrimonio a Pistoia. A fare il bilancio è l'Asl Toscana centro. Di questi 12 sono stati trasportati all'ospedale San Jacopo di Pistoia, gli altri nei nosocomi di Lucca, Pescia, Prato, Careggi e Torregalli.

Sei le persone ferite in codice rosso ma che, secondo quanto fatto sapere dall'Azienda sanitaria, non sarebbero in pericolo di vita. Tra le persone ricoverate al San Jacopo anche lo sposo e la sposa. Attivato nel nosocomio pistoiese il piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti.

CROLLA SOLAIO A MATRIMONIO, SINDACO 'CAUSE VERRANNO ACCERTATE'

(ANSA) - PISTOIA, 13 GEN - "Cosa è successo lo accerteranno i vigli del fuoco e le forze dell'ordine. È crollato un pavimento dove sopra c'erano dei ragazzi che stavano ballando durante i festeggiamenti di un matrimonio, improvvisamente ha ceduto e quindi sono cascati nella sala sottostante. Ad oggi questo sappiamo, le cause verranno accertate".

Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, intervenuto sul posto. Il primo cittadino alla domanda sul numero delle persone presenti sul pavimento che ha ceduto ha ha risposto: "Non lo sappiamo, sono cose che accerteranno le forze dell'ordine superata l'emergenza". "La speranza è quella domani di svegliarsi anche con i codici rossi fuori pericolo e anche gli altri. Mi dispiace molto.

La nostra vicinanza a tutti, ho parlato con il padre dello sposo e abbiamo cercato di dare una mano anche per capire le condizioni delle persone che sono state ricoverate negli ospedali. Attivata anche la nostra Protezione civile", ha continuato Tomasi che, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano di eventuali bambini coinvolti, ha detto: "Da quello che mi risulta non c'erano bambini".

Il sindaco ha precisato che: "Adesso i numeri dei feriti si stanno definendo. Tutte le persone sono state soccorse e sono arrivati sul luogo subito i vigili del fuoco, la Croce verde, la Misericordia, la Protezione civile, il 118 e ora si stanno portando con le ambulanze gli ultimi ragazzi negli ospedali, li' verificheranno le condizioni e daranno un codice come agli altri".

CROLLA SOLAIO A MATRIMONIO, CAMERIERA 'SENTITO URLA E PIANTI'

(ANSA) - PISTOIA, 13 GEN - "Abbiamo visto lanciare tavoli, bicchieri, perché tutti erano impauriti, quando hanno sentito il forte rumore, noi siamo scesi passando vicino alla stanza dove era crollato il pavimento ed erano cadute le altre persone e c'era tantissima polvere, non si vedeva niente".

È il racconto di Genny, una cameriera del servizio catering, che ha assistito al crollo del solaio all'ex convento di Giaccherino, (Pistoia), da alcuni anni adibito a ristorante e dove oggi era in corso un ricevimento per un matrimonio. "Eravamo io e una mia collega - prosegue - e abbiamo sentito urla e persone disperate che piangevano".