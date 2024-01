2 gen 2024 19:36

PISTOLA SCARICA – A NEW YORK INIZIA IL PROCESSO A WAYNE LAPIERRE, IL NUMERO UNO DELLA POTENTE LOBBY AMERICANA DELLE ARMI, LA NATIONAL RIFLE ASSOCIATION (NRA) – LA PROCURATRICE LETITIA JAMES, CHE INDAGA DA 4 ANNI, LO ACCUSA DI CORRUZIONE E CATTIVA GESTIONE E NE CHIEDE LA RIMOZIONE DALL'INCARICO – TRE ANNI FA LA NRA AVEVA FATTO RICHIESTA DI BANCAROTTA PER SPOSTARE DA NEW YORK LA SEDE DEL PROCESSO…