PITBULL, ARMI A QUATTRO ZAMPE - L’ENNESIMO CASO DI UN PITBULL CHE AZZANNA UN BAMBINO: STAVOLTA E’ ACCADUTO A MILANO, DOVE UNA BIMBA DI 2 ANNI E MEZZO E’ IN GRAVI CONDIZIONI ALL’OSPEDALE NIGUARDA – IL CANE L’HA MORSA MENTRE GIOCAVA IN CASA CON LA SORELLINA (ILLESA). E’ STATA FERITA ANCHE LA ZIA, CHE È INTERVENUTA BLOCCANDO IL PITBULL, CHIUDENDO LE BIMBE IN UNA STANZA E SCAPPANDO DALLA FINESTRA PER NON FARSI RAGGIUNGERE DALL’ANIMALE – I CASI PRECEDENTI

(ANSA) - Una bambina di 2 anni e mezzo è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stata azzannata da un pitbull mentre giocava con la sorellina gemella in un appartamento a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, dove sono intervenuti i vigili del fuoco.

La bimba è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso a Bergamo. Illesa la sorella. La zia, che le ha salvate chiudendole in una stanza, è rimasta a sua volta ferita ed è stata portata in ospedale in codice giallo. Sul posto intervenuti la Polizia locale di Sesto San Giovanni e l'Ats. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile.

Sul posto, in via Picardi, sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia locale di Sesto San Giovanni, l'ATS e il 118. La zia, una ragazza di origine sudamericana di circa 25 anni, che faceva da baby-sitter alle gemelline, prima ha lottato con l'animale, riportando profonde lesioni alle mani, e poi, dopo aver rinchiuso le nipotine in una stanza, è corsa sul balcone arrampicandosi sulla tubatura del gas per non essere raggiunta dal pitbull che la inseguiva.