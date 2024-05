I PITBULL, UN PERICOLO PUBBLICO – IN PROVINCIA DI VERCELLI UN BAMBINO DI 5 MESI È STATO AZZANNATO ALLA TESTA E UCCISO DAL PITBULL DI FAMIGLIA – IL NEONATO ERA IN BRACCIO ALLA NONNA, NEL CORTILE DI CASA, MENTRE I GENITORI ERANO FUORI PER FARE LA SPESA – LA DONNA: “IL CANE IN 7 ANNI NON È MAI STATO AGGRESSIVO” – SEMPRE IERI A FOGGIA, UN PITBULL HA AGGREDITO UNA BAMBINA DI 7 ANNI…

Un altro bimbo perde la vita dopo essere stato aggredito da un pitbull, facendo così sollevare di nuovo polemiche e riflessioni su una razza ritenuta da molti particolarmente aggressiva. La comunità di Palazzolo Vercellese, piccolo Comune di un migliaio di abitanti in provincia di Vercelli, è sotto choc per una tragedia che fa seguito a simili eventi drammatici che si sono registrati nelle scorse settimane.

Questa volta a morire è stato Michele, un piccolo di appena 5 mesi che ha smesso di respirare dopo il brutale attacco ricevuto dal cane di famiglia.

Stando alla ricostruzione riferita dall'Agi, nel pomeriggio di ieri il neonato si trovava in braccio alla nonna prima di essere azzannato: la donna sarebbe uscita in giardino per tentare di calmare il nipotino che piangeva, poi in maniera improvvisa il pitbull si sarebbe scaraventato nei suoi confronti e avrebbe fatto cadere a terra la signora. A quel punto il cane avrebbe puntato il bimbo e lo avrebbe morso ripetutamente alla testa.

Su Open si legge che solamente l'intervento di un vicino di casa avrebbe consentito di liberarlo. Si è rivelato vano il rapido soccorso di una squadra sanitaria che, intervenuta con l'elisoccorso, ha provato a rianimare il piccolo di 5 mesi. Non c'è stato nulla da fare per tenerlo in vita: le ferite riportate erano troppo gravi. Successivamente ne è stata accertata la morte.

[…] La domanda sorge spontanea: in precedenza il cane aveva mostrato segni di aggressività o si era reso protagonista di episodi in grado di far scattare un campanello d'allarme sulla sua pericolosità? Pare che non ci fossero mai state segnalazioni su un'eventuale aggressività del pitbull, che spesso si vedeva in giro tra le strade di Palazzolo Vercellese accompagnato al guinzaglio. La tragedia ha scosso l'intera comunità.

[…] Il dramma porta alla mente i fatti di Eboli, dove un piccolo di 13 mesi è stato sbranato dai pitbull. Nelle scorse ore, in provincia Foggia, un pitbull ha prima azzannato per strada una ragazza di 15 anni e poi si è lanciato su una bambina di 7 anni. Entrambe sono finite in ospedale per sottoporsi alle cure mediche del caso. Di recente una bimba di 2 anni e mezzo è stata ridotta in gravi condizioni dopo essere stata aggredita in casa dal pitbull di famiglia. […]

