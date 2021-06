IL DIVANO DEI GIUSTI - TUTTO SI TIENE, CON IL FONDAMENTALE “SCEMO DI GUERRA” DI DINO RISI, DOVE BEPPE GRILLO INCONTRA COLUCHE, IL COMICO FRANCESE CHE DECISE DI BUTTARSI IN POLITICA E LO FECE CON UN CERTO SUCCESSO. FU ALLORA, SECONDO RISI, CHE GRILLO EBBE L’IDEA DI FARE POLITICA. POSSIBILE. MA COME ATTORE NON FUNZIONAVA PROPRIO – STASERA PASSA UNO DEI FILM PIÙ STRACULT E FUORI DI TESTA DI OGNI TEMPO, “PAGANINI”, IDEATO, DIRETTO E INTERPRETATO DA UN KLAUS KINSKI CHE NON SI SENTIVA PAGANINI, MA CREDEVA PROPRIO DI ESSERLO, E PASSAVA DA UNA RAGAZZA ALL’ALTRA COME UN PAZZO… - VIDEO