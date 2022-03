PIU' LA BUTTI GIU' E PIU' SI TIRA SUV - LA FERRARI HA PUBBLICATO SUI SOCIAL LE IMMAGINI DEL SUO PRIMO SUV: "AVETE SENTITO LE VOCI... E SIAMO LIETI DI CONFERMARE CHE SONO VERE (ALCUNE)" - NELL'IMMAGINE, VOLUTAMENTE SCURA PER LASCIAR INTRAVEDERE SOLO PARTE DEL MODELLO, SI VEDE LA PARTE ANTERIORE DELL'AUTO - IL PREZZO? SI PARTIRA' DA 250.000 EURO E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Prima immagine ufficiale del SUV Ferrari

La Ferrari ha mostrato la prima immagine ufficiale del suo modello di SUV, il primo del lussuoso marchio italiano, confermando che sarà presentato al pubblico per intero entro la fine dell’anno. Il suo nome in codice è “Purosangue”, e si tratta della prima incursione dell’azienda nel mercato dei 4x4, dove nella fascia di prezzo dai 250.000 euro in su andrà a fare concorrenza alla DBX di Aston Martin e all’Urus di Lamborghini.

La casa automobilistica di Maranello, condividendo lo scatto sui social, ha scritto: «Avete sentito le voci... e siamo lieti di confermare che sono vere (alcune). Tutto sarà rivelato entro la fine dell'anno». L’immagine, molto scura, mostra solo la parte anteriore del veicolo in una foto, anche se alcune modifiche alla luminosità e all'esposizione rivelano chiaramente il cofano, la griglia e i gruppi ottici.

DBX di Aston Martin

Il design sottile del faro ricorda molto quello della supercar SF90, con luci di marcia diurna a LED posizionate all'interno di una stretta sezione della griglia superiore che copre la larghezza dell'auto. La forma del cofano è simile alla Gran Tourer Roma, anche se con un rigonfiamento allargato al centro del pannello. Ma è l'enorme griglia spalancata nella parte inferiore dell'auto - che nell'immagine sembra avere un emblema Ferrari fluttuante al suo interno - che la distingue da ogni altro modello nel suo arsenale fino ad oggi.

Quello che è quasi certo è che il SUV sarà basato sulla piattaforma della Roma GT, con l'ampio cofano che suggerisce un feroce propulsore sotto. È come avere una versione ottimizzata del V8 biturbo da 3,9 litri della Roma, che produce oltre 600 CV, con potenza inviata a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a doppia frizione.

Urus di Lamborghini

Questo metterà la Ferrari contro l'equivalente Lamborghini, con il V8 da 4,0 litri della Urus che eroga 640 CV, mentre la DBX 707 di Aston Martin, recentemente svelata, ha un motore a otto cilindri da 4,0 litri che produce circa 700 CV.

Questo non vuol dire che la Ferrari non sarà venduta anche con un propulsore elettrificato: la nuova 296 GTB del marchio italiano debutterà con il motore ibrido plug-in V6 del marchio. I dirigenti hanno confermato che la prima Ferrari completamente elettrica a emissioni zero arriverà sul mercato nel 2025.

Nonostante la conferma che svelerà il SUV Purosangue entro la fine dell'anno, la Ferrari deve ancora stabilire la data dell'evento di lancio ufficiale dell'auto. I registri degli ordini si apriranno nel 2022, le prime consegne quasi sicuramente non inizieranno fino al prossimo anno, con prezzi a partire da circa 250.000 euro.

