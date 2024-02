PIU' "SMART", MENO "PHONE" - IL GOVERNO BRITANNICO VORREBBE VIETARE L'USO DEI TELEFONINI NELLE SCUOLE, ANCHE DURANTE GLI INTERVALLI O I PASTI - GLI INSEGNANTI AVRANNO IL POTERE DI PERQUISIRE LE BORSE DEGLI STUDENTI E I TRASGRESSORI SARANNO PUNITI CON UN CASTIGO E LA CONFISCA DEI "DEVICE" - TRA I MOTIVI CHE HANNO SPINTO LONDRA AD APPROVARE IL BANDO C'E' L'INIZIATIVA LANCIATA DALLA MADRE DI BRIANNA GHEY, LA 16ENNE TRANS UCCISA DA DUE COETANEI, CHE...

Estratto dell'articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Bando totale ai telefonini nelle scuole britanniche. Ieri il governo di Londra ha pubblicato le linee-guida per i presidi, con l’obiettivo di vietare i telefonini per «minimizzare il disturbo e migliorare il comportamento nelle classi». L’uso dei dispositivi sarà impedito anche durante gli intervalli o i pasti e gli insegnanti avranno il potere di perquisire le borse degli alunni alla ricerca dei gadget proibiti. I trasgressori saranno puniti con un castigo in solitario — un metodo assai comune nelle scuole britanniche — e la confisca dei telefonini. […]

La ministra per l’Educazione, Gillian Keegan, ha detto che le nuove linee-guida daranno agli insegnanti «gli strumenti per agire», perché «le scuole sono luoghi per apprendere e i telefonini sono, come minimo, una distrazione non richiesta». Il governo fornirà alle scuole protezione legale in caso di ricorsi da parte dei genitori, che potrebbero lamentarsi per la confisca dei telefoni.

[…] In Gran Bretagna il 97% dei bambini ha già un telefono a 12 anni: e la loro proliferazione ha causato preoccupazione anche per il rischio di bullismo e pressioni sociali fra gli adolescenti. Il bando arriva infatti sulla scia della campagna lanciata dalla madre di Brianna Ghey, la ragazzina trans sedicenne uccisa da due coetanei che erano stati esposti a contenuti violenti online: Esther Ghey ha chiesto che l’accesso ai social media sia vietato a tutti i minori di 16 anni. «I telefonini sono dovunque — ha detto Tom Bennet, consigliere del ministero per l’Educazione — ma abbiamo una forte e crescente comprensione di quanto possano essere dannosi per lo sviluppo sociale ed educativo dei ragazzi»

I sindacati, però, hanno criticato l’iniziativa del governo, sostenendo che si tratta di un falso problema perché moltissime scuole già adottano una qualche forma di divieto nei confronti dei telefonini […] E da parte di alcuni genitori è stata espressa la preoccupazione di non poter contattare i figli in caso di emergenza nel tragitto verso e dalla scuola.

