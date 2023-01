PIU' RISPARMI, PIU' TI STANGANO! NELL’ULTIMO ANNO I COSTI DI GESTIONE DI UN CONTO CORRENTE SONO AUMENTATI DI 132 EURO - A SALIRE DI PIÙ SONO STATI I COSTI PER IL CANONE ANNUO MA SONO AUMENTATI ANCHE I SERVIZI ALLO SPORTELLO, I PRELIEVI E I BONIFICI – I CONTI ONLINE, INTRODOTTI COME ALTERNATIVA GRATIS A UN CONTO CORRENTE TRADIZIONALE, SONO AUMENTATI DEL 26% E LA FORMULA A COSTO ZERO È QUASI COMPLETAMENTE SCOMPARSA DAL MERCATO - A PESARE SULLA STANGATA SONO…

Estratto dell'articolo di Sandra Riccio per “la Stampa”

PRELIEVO BANCOMAT 2

L'ondata di rincari non risparmia il mondo bancario. Nel lungo elenco degli aumenti che pesano sui bilanci delle famiglie, ci sono anche i costi per la tenuta del conto corrente. Nel corso del 2022 la spesa è aumentata dell'8% con un esborso medio di 132 euro a correntista. A salire di più sono stati i costi per il canone annuo ma sono aumentati anche i servizi allo sportello, come i prelievi e i bonifici, già in salita da diversi anni e cresciuti ancora di più nei mesi scorsi.

conto corrente 2

[…] Non tutti i conti rincarano, però, allo stesso modo e c'è chi corre molto di più: se lo scatto nei costi è in media del +8% all'anno, per i conti online si registra addirittura un balzo del 26%. Quello del rincaro dei depositi Internet, rifugio per chi cercava di risparmiare, è un andamento in corso già da diverso tempo. […] Oggi la formula a costo zero è quasi completamente scomparsa dal mercato. In ogni caso, scegliere un conto online permette ancora di risparmiare e offre un taglio consistente a fine anno che, secondo l'indagine, arriva fino a 90 euro.

Ma qual è la ragione dei rincari? In questa fase le banche dovrebbero abbassare le spese dato che stanno approfittando dell'aumento del costo del denaro ad opera della Banca centrale europea (Bce). […].

conto corrente 3

«A pesare sull'aumento della spesa annuale ci sono diversi fattori. […] - spiegano da ConfrontaConti.it e SOStariffe.it -. […]Le filiali sul territorio rappresentano un costo sempre più rilevante per gli istituti bancari che sono costretti ad incrementare le commissioni per rendere sostenibile il servizio di assistenza diretta alla propria clientela».

conto corrente 7

[…] Guardando alle varie voci, l'aumento più evidente riguarda il canone annuo che registra un rincaro del 5% per le banche tradizionali e dell'8% per le banche online. Per quanto riguarda le carte di pagamento, invece, si registrano costi sostanzialmente stabili. Modifiche marginali arrivano per il canone annuo della carta di credito (+2,7% per le banche tradizionali e -2,88% per le banche online). Leggero aumento per le commissioni sul prelievo per le banche tradizionali mentre calano le commissioni per le banche online. […]