19 apr 2023 16:10

PIU' SIAMO E PEGGIO STIAMO - ENTRO GIUGNO LA POPOLAZIONE DELL'INDIA SUPERERÀ QUELLA DELLA CINA DI QUASI TRE MILIONI DI UNITÀ - NONOSTANTE I DUE PAESI RAPPRESENTINO PIÙ DI UN TERZO DELLA POPOLAZIONE MONDIALE, LA CRESCITA DEMOGRAFICA IN ENTRAMBE LE NAZIONI È RALLENTATA: L’ANNO SCORSO LA POPOLAZIONE CINESE È DIMINUITA PER LA PRIMA VOLTA IN SEI ANNI, MENTRE IN INDIA…