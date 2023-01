11 gen 2023 11:25

PIU' SIAMO, PEGGIO STIAMO - NEI PROSSIMI MESI L'INDIA DOVREBBE SUPERARE LA CINA DIVENTANDO LA NAZIONE PIU' POPOLOSA AL MONDO - E' UN CAMBIAMENTO DEMOGRAFICO E GEOPOLITICO IMPORTANTISSIMO: A NEW DELHI LA GIOVENTU' ABBONDA, A PECHINO MENO - IN INDIA UNO SU QUATTRO HA MENO DI 15 ANNI E QUASI LA META' DEGLI ABITANTI HA MENO DI 25 ANNI - IN CINA GLI UNDER 25 SONO UN QUARTO DELLA POPOLAZIONE...