2 apr 2023 18:00

PIÙ CHE DONATORE, SPERMINATOR! - UN 41ENNE OLANDESE È STATO DENUNCIATO PER AVER PRESO PER IL CULO I MEDICI PER DIVENTARE UN DONATORE DI SPERMA SERIALE: DAL SUO SEME SAREBBERO NATI 550 BAMBINI IN OLTRE 13 CLINICHE - LE LINEE GUIDA NAZIONALI NEI PAESI BASSI INDICANO IN 25 LE NASCITE MASSIME DALLA DONAZIONE DI UN SINGOLO INDIVIDUO. E IL MOTIVO È CHIARO: CON NUMERI ALTI, PUÒ CAPITARE CHE PERSONE IMPARENTATE SI POSSANO INCONTRARE E…