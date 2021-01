26 gen 2021 16:10

PIÙ CHE FURBETTI, SO' STRONZI - UN CONSULENTE FISCALE BECCATO A INCASSARE IL REDDITO DI CITTADINANZA NONOSTANTE GIRASSE IN FERRARI - IL 46ENNE BRESCIANO È STATO FERMATO ALLA FRONTIERA CON LA SVIZZERA: HA INTASCATO 14 MILA EURO DEL SUSSIDIO CHE NON GLI SPETTAVANO - INDAGATE DALLA GUARDIA DI FINANZA 23 PERSONE: IN TUTTO HANNO PERCEPITO, ILLECITAMENTE, 180 MILA EURO...