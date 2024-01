PIÙ CHE UNA GALERA, UNA BALERA! – AL CARCERE DI COTOPAXI, IN ECUADOR, C’ERA UN’AREA VIP CON DISCOTECA E PISCINA, LETTI MATRIMONIALI, LUCI AD INCASSO E ABITI FIRMATI: NEL PRIVÉ SI CONSUMAVANO COSTOSE BEVANDE ALCOLICHE E DROGHE – I MILITARI NON SONO ANCORA RIUSCITI A IDENTIFICARE I PRIGIONIERI CHE NE BENEFICIAVANO (FORSE NON VOGLIONO…)

?? | Hallaron celdas de lujo, una discoteca y una piscina en una cárcel de Ecuador. pic.twitter.com/KByUNc1vcf — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 28, 2024

area vip nel carcere di cotopaxi in ecuador 5

(ANSA) - L'Esercito dell'Ecuador ha scoperto un'area 'vip' all'interno del carcere di Cotopaxi. Il video pubblicato sui social network l'esercito mostra una postazione di sorveglianza e controllo degli agenti penitenziari trasformata in una sala Vip per i detenuti. Nella sala c'erano letti matrimoniali, luci ad incasso, abiti firmati, una piscina e una discoteca con luci a led, oltre che costose bevande alcoliche e droghe. L'intervento dei militari ha posto fine ai privilegi per alcuni prigionieri, ancora non identificati.

area vip nel carcere di cotopaxi in ecuador 3 area vip nel carcere di cotopaxi in ecuador 2 area vip nel carcere di cotopaxi in ecuador 4 area vip nel carcere di cotopaxi in ecuador 1