Non si potrà bivaccare, non ci si potrà sedere per terra, non si potrà stazionare con bevande alcoliche, la musica andrà spenta entro la mezzanotte e mezza, fatti salvi gli eventi del Comune, e non si potrà girare scalzi (come fece Kim Kardashian proprio un anno fa), in costume da bagno o a torso nudo.

Esattamente come nel 2018, Portofino si prepara a rispolverare un’ordinanza che era stata applicata anche nei Comuni di Rapallo e di Santa Margherita Ligure e che non era stata poi riportata in vigore negli anni della pandemia. Il sindaco del Borgo, Matteo Viacava, la definisce un’ordinanza per tutelare il decoro e il prestigio di un luogo internazionale come Portofino e conferma che il provvedimento sarà varato a breve: «[…] Ma non vietiamo nessun assembramento in piazzetta.

Anzi, la piazzetta serve per radunarsi e per non andare ad affollare i moli per prendere i battelli. Quanto alle multe, nessuno ha mai pensato di sanzionare i singoli turisti. Noi ci rivolgiamo soprattutto ai tour operator: è a loro che chiediamo di rispettare le nostre regole […]».

Per questo tornano in vigore le regole già utilizzate in passato: niente consumo di alcolici per la strada, sosta sulle panchine senza pregiudicare il decoro urbano, niente vettovagliamenti e niente passeggiate, né in area portuale né in piazzetta, se non si è vestiti in modo consono. Le multe? Da 100 a 300 euro.

