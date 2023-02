PIÙ CHE UN MONOPATTINO, UNA MOTO DA CORSA - UN UOMO A BORDO DI UNO SCOOTER ELETTRICO SFRECCIA A CENTO ALL'ORA SULLA TANGENZIALE DI ASTI - LA SCENA È STATA IMMORTALATA DA ALCUNI AUTOMOBILISTI E HA SCATENATO L'INDIGNAZIONE DI SALVINI: "EDUCAZIONE, PREVENZIONE, SANZIONE: SIAMO GIÀ AL LAVORO PER IL NUOVO CODICE DELLA STRADA" - IL CENTAURO SI È SCUSATO E HA RIVELATO DI AVER COMPIUTO IL GESTO PERCHÉ… - VIDEO

Sulla tangenziale di Asti, a 100 all’ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici. pic.twitter.com/CAVduzekC7 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 9, 2023

Estratto dell'articolo di Niccolò Dainelli per www.leggo.it

È stato avvistato in tangenziale a 100km/h. Tutto nella norma, se non fosse che l'uomo avvistato fosse un rider a bordo di un monopattino. Il video degli automobilisti, divertiti della scena surreale, ha fatto il giro dei social diventando subito virale e, inevitabilmente, ha scatenato una pioggia di polemiche. […]

LA CONDANNDA DI SALVINI

Tra le condanne è giunta anche quella di Matteo Salvini: «Sulla tangenziale di Asti, a 100 all’ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici», ha scritto su Twitter il vice premier rilanciando il video e aggiungendo: «E il limite di 20 km orari che raggiungono i monopattini a noleggio, dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare».

LE SCUSE

L'uomo, contattato da La Repubblica, ha spiegato che in realtà non stava lavorando, ma si è immesso sulla tangenziale perché si stavo annoiando in attesa di ordini. «Non avevo ordini da consegnare in quel momento - ha provato a scusarsi -, anche perché con la tangenziale ci avrei messo più tempo. Ho deciso di fare un giro in tangenziale perché mi stavo annoiando», ha spiegato il 30enne.

