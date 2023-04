PIÙ CHE SCIAMANO, SCIROCCATO – SI CHIAMA GIANLUCA PAUL SEUNG, IL 35ENNE CHE HA AGGREDITO CON UNA SPRANGA BARBARA CAPOVANI, LA PSICHIATRA DELL’OSPEDALE SANTA CHIARA DI PISA – L’UOMO ERA STATO GIA' ARRESTATO ED ERA UN EX PAZIENTE DELLA DOTTORESSA. SU FACEBOOK PORTAVA AVANTI UNA CROCIATA CONTRO LA PSICOLOGIA: SI DEFINIVA "SCIAMANO, MEDIATORE FRA INVISIBILE E VISIBILE, COLLEGO LE DIMENSIONI" – NELLA SUA CASA LA POLIZIA HA TROVATO UNA BALESTRA CON I DARDI E…

Estratto dell'articolo di Simone Innocenti e Luca Lunedì per www.corriere.it

barbara capovani 2

La polizia ha arrestato un uomo, che è ritenuto responsabile dell'aggressione di Barbara Capovani. La squadra mobile ha fermato un italiano di 35 anni, Gianluca Paul Seung, che è stato anche paziente del medico aggredito. Si tratta di un giovane che sui social si definiva sciamano e che aveva fatto numerose denunce a tutte le forze dell’ordine contro presunti complotti. Ha diversi fogli di via dalle provincia di Lucca e di Prato.

gianluca paul seung 1

E pochi mesi fa è stato arrestato per aver preso a testate una guardia giurata al Tribunale di Lucca dove era stato convocato per un processo. «Sono uno sciamano, mediatore fra invisibile e visibile; collego le dimensioni», diceva su Facebook l’uomo fermato che vive in Versilia. Le accuse: tentato omicidio aggravato da premeditazione e lesioni.

L’ha aspettata per un’ora e poi l’ha aggredita riducendola in fin di vita. Non ci ha discusso, l’ha solo colpita con una spranga. A quel punto è scappato e si è cambiato anche le scarpe.

[…]

barbara capovani 1

Gianluca Paul Seung - attualmente accusato - ha opposto resistenza: ha usato lo spray al peperoncino contro gli investigatori. Nella sua abitazione la polizia - oltre ad aver trovato una balestra coi dardi - ha sequestrato delle mascherine anti-Covid: secondo gli inquirenti sono compatibili con quella che indossava al momento dell’aggressione. L’uomo, con diversi precedenti penali, è famoso per le sue posizioni antipsichiatria.

Nella sua casa in Versilia la polizia non ha trovato i vestiti indossati durante l’aggressione e neppure la spranga […] Per gli inquirenti il movente è da ricercare proprio nella sua ipotetica crociata contro la psicologia ufficiale, anche se risulta che nel 2019 è stato seguito proprio da Barbara Capovani.

gianluca paul seung 2

[…] A lui gli inquirenti sarebbero arrivati anche grazie alle telecamere di sicurezza che si trovano nei paraggi dell’ospedale, dato che l’unica telecamera interna considerata importante per via del suo posizionamento rispetto alla scena dell’aggressione non avrebbe ripreso molto.

[…]

barbara capovani 1 barbara capovani ospedale santa chiara di pisa