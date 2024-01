PIÙ CHE UNA SEPARAZIONE, UNA GUERRA - C’È CHRISTINA BLOCK, EREDITIERA 49ENNE, DIETRO IL RAPIMENTO DEI FIGLI DI 13 E 10 ANNI, RAMPOLLI DI UNA DELLE PIÙ RICCHE FAMIGLIE DI AMBURGO: I DUE SONO STATI SEQUESTRATI MENTRE FESTEGGIAVANO CAPODANNO CON IL PADRE IN DANIMARCA – PER GIORNI SI È TEMUTO CHE I BIMBI FOSSERO FINITI IN MANO A DEI SEQUESTRATORI . E INVECE È STATA UNA MONTATURA DELLA MADRE, SIGNORA DELLE STEAKHOUSE TEDESCHE CHE VOLEVA PRENDERSI UNA VENDETTA NEI CONFRONTI DELL’EX MARITO CHE DAL 2021 È…

Estratto dell’articolo di Mara Gergolet per il "Corriere della Sera"

christina block stephan hensel e i figli 1

È stata la mamma. Nel «sequestro di Capodanno», il giallo che ha appassionato per 48 ore la Germania, la soluzione andava cercata vicino: ossia in famiglia. Klara e Theodor Block, 13 e 10 anni, rampolli di una delle più ricche famiglie di Amburgo rapiti da un commando mentre guardavano i fuochi d’artificio con il padre in Danimarca, sono stati in realtà fatti «prelevare» dalla madre. Una storia di odio, conflitto e vendetta — come può succedere nei divorzi più dolorosi. […]

Christina Block, ereditiera di 49 anni, è la figlia di Eugen Block, l’uomo che portò le steakhouse in Germania insegnando ai tedeschi a mangiare le «bistecche» come in America e che, partito cameriere a Londra e Parigi, si ritrovò ad essere uno degli uomini più ricchi di Amburgo.

christina block stephan hensel 1

La sera di Capodanno i figli di Christina erano con il padre, il danese Stephan Hensel, a Gravenstein, villaggio di 4mila abitanti sulla penisola dello Jutland: la costa nobile sul Mare del Nord, residenza estiva dei reali danesi. Guardavano i fuochi d’artificio seduti al Caféodora, quando un gruppo di uomini è entrato, ha aggredito il padre, l’ha scaraventato a terra e portato via i piccoli. I testimoni notano le targhe, tedesche. Si ricostruirà più tardi che si trattava di auto a noleggio, che vengono riprese mentre fanno ritorno in Germania.

Per 48 ore dei bambini non si è saputo nulla, anche se erano al lavoro sia la polizia danese che quella tedesca.

Solo ieri sera, il Kriminalamt di Amburgo ha comunicato di aver «tutti i motivi per credere» che i bambini siano con la mamma. Che ne ha — almeno in Germania — la custodia legale.

christina block stephan hensel

[…] una triste saga da ricchi, di una «guerra dei Block» che si è svolta tra media e tribunali. Block e Hensel sono in disputa da anni per la custodia dei tre figli. Nell’estate 2021, i due più piccoli sono andati dal padre in Danimarca, per il «suo» weekend: e non sono più tornati. Trattenuti, per la madre. Rimasti di loro volontà, per il padre. Che si è rivolto a un tribunale — danese — che gli ha riconosciuto il diritto di crescerli.

Di più, anche la terza figlia, la 17enne Johanna, l’ha raggiunto. Interrotto ogni contatto tra la Danimarca e Amburgo. Per un anno e mezzo, Christina non ha più visto né sentito i figli. […]

