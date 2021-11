5 nov 2021 20:09

PIÙ CHE UNA SQUADRA DI RAGAZZINI ERA UN BRANCO DI TEPPISTI - A TORINO, DURANTE UN TORNEO DI CALCIO DELLA CATEGORIA "ESORDIENTI", LA FORMAZIONE DI 12ENNI DELLA BANLIEUE PARIGINA, US ALFORTVILLE, SI È TRASFORMATA IN BABY GANG E HA PICCHIATO VIOLENTEMENTE UN DIRIGENTE AVVERSARIO, ENTRATO IN CAMPO PER SEDARE UNA RISSA - L'UOMO È FINITO IN OSPEDALE CON FRATTURA SCOMPOSTA A UNA COSTOLA E SUGLI SPALTI HANNO FILMATO IL PESTAGGIO… - VIDEO