15 dic 2021 09:09

PIÙ MATTI DEI NO VAX CI SONO SOLO I NO VAX CHE NON VOGLIONO NEMMENO FARSI CURARE - NON SOLO RIFIUTANO IL VACCINO, MA PURE DI ESSERE SALVATI: A PADOVA UN PAZIENTE PRESO PER I CAPELLI HA LAMENTATO UN EMATOMA AL BRACCIO DOPO 15 GIORNI DI TERAPIA INTENSIVA, UN 50ENNE È MORTO A TRENTO PERCHÉ CONTRARIO ALL'INTUBAZIONE - UN 65ENNE RICOVERATO PER DIFFICOLTÀ RESPIRATORIE A FIRENZE HA SPACCATO DUE CASCHI PER L'OSSIGENO…