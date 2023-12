PIU’ CHE UNA PECORELLA SMARRITA, UNA PECORINA RITROVATA! VICINO SALERNO IL PRETE SCAPPA CON UNA PARROCCHIANA. LA VICENDA PRESENTA DIVERSI PUNTI DA CHIARIRE: IL MARITO DELLA DONNA FUGGITA COL PRETE DENUNCIA: "MI HA SOTRATTO I FIGLI". LEI, DAL CANTO SUO, SOSTIENE DI AVER SUBITO VIOLENZE PER ANNI, DA CUI NE SAREBBE USCITA SOLO GRAZIE AL PARROCO - IL VESCOVO: “INFINITA TRISTEZZA PER L’ERRORE DI UN PROPRIO FIGLIO”

Abbandona l’abito talare e scappa con una parrocchiana. È accaduto in un paese dell’Alto Sele in provincia di Salerno. Il giovane prete, che aveva detto sarebbe andato in missione in Africa, è invece fuggito con una frequentatrice della chiesa, originaria di Battipaglia.

La notizia è arrivata alla Curia arcivescovile che «ha provveduto a sospendere il sacerdote e ad assicurare prontamente un sostituto alla comunità parrocchiale che non è rimasta neanche un giorno senza una guida pastorale», si legge nella nota.

Sulla vicenda è intervenuto l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi, che ha fatto sapere come «l’inattesa decisione di un sacerdote» abbia trovato «una prevedibile amplificazione mediatica che – come purtroppo spesso accade – ha già avviato un processo ed emesso sentenze. Credo che l’unico atteggiamento umanamente (e non dico cristianamente) adeguato – sottolinea a la Repubblica -, in una tale dolorosa vicenda, sia quello del rispetto verso le persone coinvolte, a partire da chi è stato fortemente ferito da un così grave comportamento». Per mons. Bellandi «rimane solo un’infinita tristezza per l’errore di un proprio figlio 8...)

Sulla vicenda resta ancora molto da chiarire. Soprattutto per alcuni risvolti non ancora definiti. Il marito della 40enne di Battipaglia avrebbe già presentato una denuncia per sottrazione di minori. La moglie, invece, sostiene di aver subito violenze per anni, da cui sarebbe fuggita solo grazie al sostegno del parroco. Ma, al momento, non sembrano esserci denunce ai carabinieri o richieste di aiuto della donna ai centri anti-violenza della zona. Ma questo, comunque, non esclude che ci possano essere stati maltrattamenti. La conoscenza della «verità dei fatti» è anche auspicata dallo stesso vescovo di Salerno, che ne fa un suo impegno personale in modo da «curare errori e possibilmente ogni ferita».

Via dal paese

In paese, a Oliveto Citra, piccolo comune in provincia di Salerno, l'assenza del parroco - 45 anni arrivato nel 2021 nella comunità dell'Alto Sele - non era passata inosservata. La voce più accreditata tra i fedeli, e tra qualcuno che sosteneva di aver parlato con lui, era che il sacerdote fosse partito per l'Africa. Dove sarebbe rimasto qualche mese perché impegnato in una missione. Il prete, in realtà, era sì partito: ma con la sua amante - originaria di Battipaglia, sposata da 13 anni e con tre figli - per un viaggio senza ritorno.

Love story

La love story tra prete e parrocchiana sarebbe iniziata da qualche tempo. La donna, dopo il trasferimento del marito in Trentino per motivi di lavoro, aveva iniziato a frequentare la chiesa perché si sentiva sola. E durante gli incontri con il sacerdote, spesso i due si ritrovavano da soli a parlare in sagrestia, sarebbe scoccata la scintilla. Subito dopo la fuga, avvenuta nei giorni scorsi, il marito della donna ha prima scritto una lettera alla Curia arcivescovile di Salerno, poi ha presentato la denuncia per sottrazione di minori.

