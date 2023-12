IL PIU’ PULITO C’HA…MAROGNA - LA SEDICENTE ESPERTA DI INTELLIGENCE, CECILIA MAROGNA, E’ STATA CONDANNATA A 3 ANNI E 9 MESI NEL PROCESSO SULLA GESTIONE DEI FONDI DELLA SEGRETERIA DI STATO VATICANA - LA DONNA È STATA CONDANNATA PER TRUFFA AGGRAVATA, IN CONCORSO CON IL CARDINALE BECCIU: I 575MILA EURO OTTENUTI DALLA SEGRETERIA DI STATO PER PRESUNTE FINALITÀ UMANITARIE (LA LIBERAZIONE DI UNA SUORA COLOMBIANA RAPITA IN MALI) SONO FINITI IN BUONA PARTE ATTRAVERSO LA SUA SOCIETÀ SLOVENA “LOGSIC HUMANITARNE DEJAVNOSTI” IN SPESE PERSONALI…

Estratto dell’articolo di Domenico Agasso per www.lastampa.it

Anche la «dama vaticana» è stata ritenuta colpevole. L’ex manager sarda Cecilia Marogna è stata condannata alla pena di tre anni e nove mesi di reclusione, con interdizione temporanea dai pubblici uffici, nel processo, terminato sabato Oltretevere, sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato.

La donna, asserita esperta di intelligence, originariamente accusata di peculato per i 575mila euro ottenuti dalla Segreteria di Stato tramite il cardinale Giovanni Angelo Becciu per presunte finalità umanitarie, e finiti in buona parte attraverso la sua società slovena Logsic Humanitarne Dejavnosti in spese personali e voluttuarie, è stata condannata in realtà per truffa aggravata, in concorso con lo stesso Becciu: la motivazione che il denaro doveva essere utilizzato per favorire la liberazione di una suora colombiana rapita in Mali, infatti, è stata ritenuta dal Tribunale «non corrispondente al vero».

Alla sua società Logsic arriva una sanzione di 40mila euro. Il promotore di giustizia dello Stato della Città del Vaticano Alessandro Diddi ha dichiarato nei giorni scorsi: «Il Papa non ha autorizzato i soldi» alla signora, «perché di lei non sapeva nulla, ma alla società britannica Inkerman».

Il porporato sardo è stato condannato a cinque anni e sei mesi di reclusione con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Più 8mila euro di multa. È stato riconosciuto colpevole di due peculati – per l’investimento iniziale nell’immobile di Sloane Avenue e per i 125mila euro inviati alla cooperativa Spes di Ozieri del fratello Antonino – e la truffa aggravata con Marogna. Gli avvocati del prelato sardo ribadiscono «la sua innocenza» e annunciano: «Faremo appello».

[…] L’11 dicembre scorso il Pg Diddi, nella sua replica, al momento di affrontate il caso Marogna ha domandato e affermato: «Se fosse vero che Becciu è stato raggirato, perché non ha fatto denuncia? Perché la incontra ancora nel 2021? Perché la ospita a casa sua?»; inoltre, «il Papa non ha autorizzato i soldi alla Marogna, perché di lei non sapeva nulla, ma alla società britannica Inkerman», per la mediazione sulla suora rapita in Mali.

