13 mar 2024 19:08

PIÙ SO' RICCHI E PIÙ SO' STRONZI - TRE STUDENTI DI UN LICEO PRIVATO ED ELITARIO DI COMO SONO FINITI A PROCESSO PER BULLISMO – I TRE, 17ENNI ALL'EPOCA DEI FATTI, SONO ACCUSATI DI AVERE TORMENTATO PER MESI UN COMPAGNO DI SCUOLA, BOLLATO COME “GAY” E “COMUNISTA” E MINACCIATO CON FRASI COME “QUELLI COME TE SONO I MIGLIORI DA ACCOLTELLARE”. TANTO CHE IL POVERETTO È STATO COSTRETTO A CAMBIARE SCUOLA – LE CHAT CON GLI INSULTI OMOFOBI E FASCISTI E CON LE IMMAGINI DI TESTE DI CANI MOZZATE E…