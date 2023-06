29 giu 2023 18:37

PIÙ SOLDI HAI, MENO PAGHI – È POLEMICA SUI SOCIAL PER CHIARA FERRAGNI AL CONCERTO DEI COLDPLAY: ERA TRA QUELLI ENTRATI GRATIS (I COMUNI MORTALI HANNO DOVUTO SGOMITARE PER DARE LA CACCIA AI BIGLIETTI, CHE ERANO INTROVABILI) – A SCATENARE GLI HATER SAREBBE STATO UN POST CON CUI L’INFLUENCER HA TAGGATO GLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO, SVELANDO DI ESSERE STATA INVITATA: “PRIVILEGIATA IN TUTTO. NON FINGE NEMMENO…” - VIDEO