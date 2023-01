2 gen 2023 16:44

PIÙ SONO RICCHI, PIÙ SONO TIRCHI – DA QUANDO ELON MUSK È A CAPO DI TWITTER LA SOCIETÀ NON HA MAI PAGATO L’AFFITTO DELLA SEDE DI SAN FRANCISCO – IL “NEW YORK POST” RIVELA CHE IL PROPRIETARIO DEL PALAZZO HA FATTO CAUSA ALLA SOCIETÀ PER 136MILA DOLLARI DI ARRETRATI NON PAGATI – AI SUOI DIPENDENTI MUSK HA CHIESTO DI RITARDARE I PAGAMENTI AI FORNITORI...