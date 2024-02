PIZZA IN FACCIA PER FLAVIO BRIATORE – "CRAZY PIZZA", IL LOCALE DEL “BULLONAIRE”, NON APRIRA’ NEANCHE QUEST’ANNO A FORTE DEI MARMI – IL MOTIVO? IL COSTO DELL’AFFITTO DEI LOCALI DELLA VERSILIA È TROPPO ALTO (CHE È IL COLMO PER CHI, COME BRIATORE, VENDE UNA PIZZA A 65 EURO) - L'IMPRENDITORE HA PROVATO A "RIPIEGARE" A MARINA DI PIETRASANTA, POCO DISTANTE DA FORTE DEI MARMI, MA ANCHE LÌ IL COSTO DELL'AFFITTO È TROPPO CARO...

Estratto dell’articolo di Luca Basile per www.iltirreno.it

Slitta ancora una volta lo “sbarco” di Crazy Pizza, il locale a firma di Flavio Briatore in terra di Versilia. Dopo lo stop di un anno fa - era il 2023 - è stata infatti posticipata ai mesi autunnali – ma non è escluso che se ne riparli nel 2025 – l’inaugurazione del locale che propone il suo marchio già in diverse città come Milano, Roma, Porto Cervo e Catania oltre a varie località estere. Marchio che lo stesso Briatore, supportato dai suoi soci, vorrebbe appunto ’esporre’ anche a Forte dei Marmi.

«La nostra idea era quella di aprire in concomitanza con l’estate: non sarà possibile – spiega Mario Cambiaggio amministratore delegato della società Twiga – restiamo però fortemente convinti di investire e portare in Versilia il Crazy Pizza. E ovviamente di assumere personale, così come facciamo ogni anno per il Twiga, anche se, ovviamente, con numeri diversi.

L’indicazione che arriva da Briatore è chiara da tempo e ci stiamo muovendo proprio per trovare una soluzione. Il problema è che le richieste, dal punto di vista economico che ci vengono avanzate dai vari proprietari, sono decisamente fuori mercato e non rispondono, a nostro avviso, all’effettivo valore del locale oggetto di trattativa. Così come talvolta, a fronte di un valore economico condivisibile corrisponde invece una struttura che per caratteristiche non può accogliere il Crazy Pizza».

Da qui la decisione del gruppo Briatore di “allargare” i confini e guardare altrove. «Abbiamo provato anche su Marina di Pietrasanta – prosegue Cambiaggio – ci sono stati contatti concreti, ma alla fine, sempre per valutazioni a nostro avviso fuori mercato abbiamo deciso di rinunciare. Detto questo la nostra prima scelta resta sempre quella di […]».

Come noto la pizzeria pensata da Briatore guarda a una clientela con portafoglio discretamente generoso in dote anche se in realtà, la dove è aperta, coinvolge un numero crescente di persone con un riscontro importante di fatturato, come nel caso della “vetrina” romana. […]

