PIZZARDONE A DOMICILIO! IL COMANDANTE DEL 11ESIMO GRUPPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI ROMA, MAURO FANELLI, È ACCUSATO DI AVER COSTRETTO DUE VIGILI A FARGLI DA CHAUFFEUR – SECONDO L’ACCUSA SI È FATTO SCARROZZARE IN GIRO PER LA CAPITALE CON UNA MACCHINA DELLA MUNICIPALE (NEL TRAGITTO DA CASA ALL’UFFICIO MA ANCHE DAL FISIOTERAPISTA) IMPEDENDO AI DUE PIZZARDONI DI LAVORARE – FANELLI, INDAGATO PER TRUFFA E PECULATO, NEGA TUTTO...

Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per “la Repubblica - Edizione Roma”

L’auto della municipale utilizzata come se fosse un’auto blu. Due agenti della polizia locale impiegati come chauffeur. Autisti personali che scarrozzavano il numero uno dei caschi bianchi del gruppo Marconi durante l’orario di servizio. Mauro Fanelli avrebbe abusato del suo ruolo, avrebbe utilizzato mezzi pubblici in dotazione al corpo per finalità strettamente private. Questa è l’accusa della procura di Roma, del pm Carlo Villani, dopo una lunga indagine della guardia di finanza di piazzale Clodio.

Nei giorni scorsi al comandante Fanelli è stata notificata la chiusura indagine. L’atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Peculato e truffa sono i reati per cui il dirigente è indagato. Per gli investigatori, il comandante dell’XI gruppo a novembre scorso avrebbe decisamente esagerato: in una settimana avrebbe preteso che due vigili l’andassero a prendere a casa sua, durante l’orario di servizio a bordo di una fiat Tipo del corpo.

[…] Un tragitto lungo più di 30 chilometri che, nel traffico romano, spesso si traducono in ore in macchina. Ma oltre al tragitto casa-ufficio, ufficio-casa, il dirigente si sarebbe fatto accompagnare, sempre con la stessa modalità, anche in una clinica per alcune sedute fisioterapiche.

In questo caso il comandante avrebbe anche preteso che i vigili, in versione chauffeur, lo attendessero fuori dalla clinica per poi portarlo comodamente nel suo appartamento. Ovviamente nelle relazioni di servizio dei due vigili non c’è alcuna traccia del lavoro di autisti con annessa auto del corpo da impiegare a favore del capo. […]

«Stiamo raccogliendo una mole di documenti che sconfessano completamente quella che è la tesi accusatoria. In modo particolare è stata evocata una disciplina normativa che non trova applicazione per le vetture in dotazione al corpo che poi vengono utilizzate a favore del comandante» , spiega Paolo Barone, esperto penalista e avvocato di Mauro Fanelli.

