CAVO? CAVOLI – COME SI È ARRIVATI ALLA DESTITUZIONE DEL GENERALE ROBERTO VANNACCI? GUIDO CROSETTO HA SUBITO INVOCATO UN “ESAME DISCIPLINARE”, MUOVENDOSI CON IL CONSENSO DEL CAPO DELLE FORZE ARMATE, OVVERO SERGIO MATTARELLA. IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GIUSEPPE CAVO DRAGONE, SPINGEVA PER UN APPROCCIO PIÙ DRASTICO: VOLEVA LE DIMISSIONI DI VANNACCI, E SOLO UN INTERVENTO LAST MINUTE DI PALAZZO CHIGI GLI HA FATTO CAMBIARE IDEA – LE DIFFICOLTÀ DI GIORGIA MELONI, COSTRETTA A TACERE PER NON PERDERE VOTI DESTRORSI, LE MOSSE DI SALVINI E QUELLE DI FORZA ITALIA – LA CONGIUNTURA TRA GLI EX MISSINI, IL COMUNISTA RIZZO E L’EX MINISTRA GRILLINA TRENTA: “NON L’AVREI RIMOSSO”