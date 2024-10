15 ott 2024 19:32

I PM HANNO CHIESTO 16 ANNI DI RECLUSIONE PER IL “SANTONE” PIERO ALFIO CAPUANA, ACCUSATO DI ABUSI SESSUALI SU MINORI – LE VIOLENZE SI SAREBBERO CONSUMATE IN UNA COMUNITÀ DI ISPIRAZIONE CATTOLICA IN PROVINCIA DI CATANIA – NEL PROCESSO ISTRUITO SULL'INCHIESTA “12 APOSTOLI”, L'ACCUSA HA CHIESTO ANCHE LA CONDANNA PER TRE PRESUNTE FIANCHEGGIATRICI DEL 79ENNE – PER L'ACCUSA, GLI ABUSI ERANO PRESENTATI COME ATTI DI PURIFICAZIONE COMPIUTI DA UN “ARCANGELO” REINCARNATO…