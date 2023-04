UN PO' DI UMANITA', OGNI TANTO – I RAGAZZI DI UNA CLASSE DI UN LICEO DI PONTECORVO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, HANNO RINUNCIATO ALLA GITA SCOLASTICA PER PARTECIPARE ALLA FESTA DI 18 ANNI DELLA COMPAGNA DISABILE – IL SINDACO RIFILERÀ LORO UNA PERGAMENA, LA MINISTRA LOCATELLI PARLA DI “ESEMPIO DI GRANDE SENSIBILITÀ” - IN REALTA' E' IL MINIMO SINDACALE DI SENSIBILITA' E AMICIZIA...

«Preside, noi preferiamo andare al compleanno. Rinunciamo alla gita. O partiamo tutti, o nessuno»: i ragazzi della IV C del liceo Scientifico Michelangelo Buonarroti di Pontecorvo, in provincia di Frosinone, hanno bussato alla porta della preside Lucia Cipriano e le hanno detto che per quest'anno avrebbero rinunciato alla gita di cinque giorni in Sicilia. Lo facevano per stare vicini alla loro compagna di classe costretta su una sedia a rotelle. Colpa di un problema organizzativo.

L’imprevisto e la scelta dei ragazzi

L'agenzia alla quale l'istituto si era rivolto per organizzare il viaggio aveva dovuto spostare all'ultimo momento la data di partenza: pochi giorni. Ma così il periodo della gita sarebbe andato a coincidere con il giorno in cui la loro compagna avrebbe festeggiato i suoi 18 anni. E tra la gita ed il compleanno non hanno avuto dubbi.

La ministra Locatelli: esempio di grande sensibilità

Un plauso al loro comportamento è arrivato dalla ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli: «Hanno dimostrato una grande sensibilità e credo che i nostri giovani possano essere un esempio positivo anche per tanti adulti. Complimenti ai ragazzi ma anche alla scuola e alle famiglie», ha osservato.

Il sindaco di Pontecorvo: gesto che va premiato

Mentre il sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo ha annunciato che premierà questi studenti: «Alla riapertura della scuola subito dopo le feste di Pasqua andrò in classe per invitarli ufficialmente in municipio. Li riceveremo nell'Aula consiliare e gli consegneremo una pergamena ed una targa con cui sottolineare il loro gesto di lealtà, amicizia ed altruismo».

La preside dell’istituto: sono eccezionali

«Sono stati eccezionali, hanno deciso tutto da soli. Si sono riuniti, hanno parlato e stabilito che quella era la cosa più giusta da fare»: Lucia Cipriano è preside da anni, un episodio così non le era mai capitato[…]

La commozione della madre

[…] Commossa la mamma della liceale: «Sono ragazzi eccezionali, da loro abbiamo tanto da imparare. Non possiamo che dire grazie di cuore».