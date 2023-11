8 nov 2023 13:04

PER POCO NON CI SCAPPAVA UNA STRAGE - A MONTESCAGLIOSO, IN PROVINCIA DI MATERA, UN PULLMAN CON A BORDO CIRCA CINQUANTA PASSEGGERI È FINITO FUORI STRADA - SUL MEZZO C'ERANO PRINCIPALMENTE STUDENTI: IN 28 SONO RIMASTI FERITI, UNO DI LORO È IN CONDIZIONI GRAVI ED È STATO TRASPORTATO IN ELICOTTERO ALL'OSPEDALE - NON SONO ANCORA CHIARE LE CAUSE DELL'INCIDENTE...