19 apr 2023 15:00

POCO PAGARE, POCO AVERE – LA PIÙ GRANDE COMPAGNIA AEREA LOW COST, "SOUTHWEST AIRLINES", HA BLOCCATO PER UN’ORA I SUOI VOLI PERCHÉ IL SUO SISTEMA INFORMATICO SI È SCASSATO! –LA RETE INTERNA DELLA COMPAGNIA POTREBBE ESSERE ANDATA IN TILT A CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DI UN DISPOSITIVO DI EMERGENZA - IL RISULTATO? 1792 VOLI SONO DECOLLATI IN RITARDO E 9 SONO STATI CANCELLATI...