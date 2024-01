13 gen 2024 16:00

POCO SALE IN "ZECCA" - LA FRANCIA HA DOVUTO DISTRUGGERE 27 MILIONI DI MONETE A CAUSA DI UN ERRORE NELLA GRAFICA: LA RIPRODUZIONE DELLE STELLE DELLA BANDIERA UE, SULLE MONETE DA 10, 20 E 50 CENTESIMI, NON RISPETTAVA I RIGOROSISSIMI REQUISITI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - IL TESORO FRANCESE NON AVREBBE ATTESO IL VIA LIBERA DELL'UE PER LA STAMPA DELLE MONETE E UNA VOLTA SCOPERTO L'ERRORE, HA DOVUTO CONIARLE NUOVAMENTE - MA DI CHI È LA COLPA? IN FRANCIA È PARTITO IL CLASSICO SCARICABARILE TRA…