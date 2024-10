3 ott 2024 15:25

E POI CI SI CHIEDE PERCHÉ LA "METRO C" DI ROMA È ANCORA IN ALTO MARE - LA DITTA "STR92", COLPEVOLE DI AVER CAUSATO IL DANNO AL CAVO ELETTRICO CHE HA MANDATO IN TILT LA RETE FERROVIARIA A ROMA, COLLABORA ALLA COSTRUIZIONE DELLA LINEA C DELLA METRO DELLA CAPITALE, OLTRE CHE ALLA LINEA M4 DI QUELLA DI MILANO - COSA FA "STR92", A CUI È STATO REVOCATO IL CONTRATTO DA RFI: "È STUDIO TECNICO ESPERTO IN TOPOGRAFIA E MONITORAGGI CHE OFFRE ASSISTENZA E CONSULENZE TECNICHE"