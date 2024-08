25 ago 2024 10:00

E POI CI SI CHIEDE PERCHE’ LE STRADE ITALIANE SONO UN CIMITERO: A GIUGLIANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, È MORTA IN UN INCIDENTE STRADALE UNA BAMBINA DI 8 ANNI CHE VIAGGIAVA CON I GENITORI E LA SORELLA IN UNA SMART IMMATRICOLATA PER DUE PERSONE - L'AUTO SI È RIBALTATA PER MOTIVI ANCORA DA ACCERTARE: L'ALTRA RAGAZZA, 16 ANNI, È IN OSPEDALE PER PROBABILI FRATTURE MENTRE LA MADRE E' IN OSSERVAZIONE – IL PADRE, CHE ERA ALLA GUIDA, SE L’È CAVATA CON QUALCHE ESCORIAZIONE…