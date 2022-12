E POI CI SI DOMANDA PERCHÉ LA GENTE PREFERISCE DARE I SOLDI AI PARCHEGGIATORI ABUSIVI – UNA DONNA HA PUBBLICATO LA FOTO DELLO SCONTRINO DA 84 EURO PER 7 ORE DI SOSTA IN UN PARCHEGGIO PRIVATO AL CENTRO STORICO DI NAPOLI, UNA TARIFFA DA 12 EURO L’ORA – NONOSTANTE LE CRITICHE DEGLI UTENTI, NON C’È NESSUNA IRREGOLARITÀ, VISTO CHE L'AUTORIMESSA PRIVATA PUÒ DECIDERE LA PROPRIA TARIFFA ORARIA – IL TITOLARE DEL GARAGE: “QUESTE SONO LE NOSTRE TARIFFE. È LA DOMANDA CHE FA L'OFFERTA…"

Pierluigi Frattasi per www.fanpage.it

SCONTRINO PARCHEGGIO 84 EURO NAPOLI

Uno scontrino da 84 euro per 7 ore di sosta in un parcheggio privato al centro storico di Napoli. Alla tariffa di 12 euro all'ora. È quanto sarebbe accaduto ad una professionista napoletana che sabato scorso avrebbe lasciato l'auto, una Audi A6, nel garage, per partecipare ad una festa di matrimonio nella zona dei Decumani, secondo quanto riportato da Repubblica Napoli.

Non c'è nessuna irregolarità, è bene precisare, perché l'autorimessa privata può decidere la propria tariffa oraria e il cliente può decidere di non sostare e avvalersi, per esempio, di altri garage o dei parcheggi di interscambio pubblici, che sono molto più economici.

PARCHEGGIO

IL GARAGE A FANPAGE.IT: "LE NOSTRE TARIFFE SONO ESPOSTE"

Contattato da Fanpage.it il garage ha spiegato: "Queste sono le nostre tariffe. Dipende anche dal giorno e dal modello dell'auto. Se non conviene, non parcheggiano. Se la persona non aveva possibilità di parcheggiare o non le conveniva, la tariffa era esposta sia sul ticket che sul tabellone. È la domanda che fa l'offerta.

PARCHEGGIO

Al centro storico c'è molta richiesta. C'era un matrimonio e le persone non sapevano dove mettere l'auto e l'hanno messa qui. Noi non costringiamo nessuno a mettere l'auto qui. Come anche i ristoranti di lusso e altre attività. A Napoli ci sono cose che fanno più scalpore, come i parcheggiatori abusivi. La nostra attività ha molti dipendenti, paghiamo le tasse. Abbiamo tutto in regola".

PARCHEGGIO

Il garage privato si trova al centro storico di Napoli, a pochi passi dalla Ztl del centro antico. Una zona a fortissima vocazione turistica, soprattutto in questo periodo, a ridosso delle feste si Natale, con centinaia di migliaia di turisti che affollano i vicoli per visitare San Gregorio Armeno e via San Biagio dei Librai, famose per i presepi, e quindi, per questo motivo, molto richiesta per la sosta privata delle auto.

PARCHEGGIO

La proprietaria, secondo quanto ricostruito, ha lasciato l'auto di lusso attorno alle ore 16,00. Al ritorno dalla festa, dopo circa 7 ore di sosta, le è stato esibito uno scontrino da 84 euro per le 7 ore di sosta, appunto 12 euro all'ora. Ma il caro parcheggi in questo periodo si fa sentire un po' in tutta la città. Tariffe attorno ai 5 euro all'ora nella zona di Chiaia, presa d'assalto dai giovani della movida soprattutto nel weekend.

PARCHEGGIO

AL VOMERO SOSTA IN GARAGE A 4,50 EURO ALL'ORA

Mentre al Vomero sostare in una autorimessa privata può costare 4,50 euro all'ora. C'è anche da considerare che spesso gli affitti dei locali sono molto alti, in particolare nel quartiere collinare, e anche questi hanno registrato un rincaro negli ultimi mesi, a seguito della crisi economica. Più contenuta al momento la tariffa per la sosta nei parcheggi comunali, che si aggira attorno ai 2 euro all'ora.