Estratto dell'articolo di Filippo Brunamonti per “la Repubblica”

[...] Forte di 160mila membri, il sindacato degli attori ha appena reso pubblici alcuni dati spregiudicati: il 7% degli attori di SAG-AFTRA guadagna poco più di 80mila dollari nell’arco di 12 mesi d’ingaggi e solo il 14% ne percepisce 26.470 all’anno per poter accedere alla copertura sanitaria. [...]

Dopo il fallimento delle trattative con l’AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers), che rappresenta i dirigenti degli studi cinematografici, la fame di giustizia è tanta. Il sindacato degli attori SAG-AFTRA, [...] si è unito alla Writers Guild of America nella lotta per un accordo equo il 14 luglio. [...] Un nuovo vertice, ora, aprirebbe un orizzonte su tre fronti: una quota maggiore dei ricavi dello streaming, protezioni dall’intelligenza artificiale e aumenti salariali minimi.

Per l’attore Joe Willand ( General Hospital) , «i servizi di streaming stanno generando una disparità senza precedenti nel rapporto artisti- studios. Piattaforme come Netflix, Hulu, Amazon Prime e Disney Plus registrano una crescita costante, senza fornire dati sulle visualizzazioni, mentre i pagamenti per gli attori rimangono modesti. In passato, i diritti residuali, cioè i pagamenti che gli interpreti ricevono per le repliche di film o programmi tv, contribuivano al nostro benessere finanziario. Adesso, ci arrivano pochi centesimi».

[...] Intanto, la stand-up comedian Sarah Silverman sta guidando l’attacco contro gli accordi provvisori concessi da SAG-AFTRA a film e serie indipendenti: «Sono fottutamente arrabbiata », commenta. «Mi è stato offerto un film indipendente, ho detto di no. Scrittori, attori, membri della troupe sacrificano il loro sostentamento per questa causa. Si chiama, appunto, forza sindacale.

Lo sciopero finisce solo quando si raggiunge un accordo!».

Uno dei principali punti di disaccordo è il nodo sulle immagini generate dall’intelligenza artificiale.

L’AMPTP ha avanzato una proposta secondo la quale gli attori-comparse potrebbero essere sottoposti a scansione, ricevere a malapena una giornata di compenso e vedere spalmate le proprie immagini in modo perpetuo. «Sapete chi sarà il più colpito dall’intelligenza artificiale? I produttori esecutivi. È il mestiere più basato sugli algoritmi di tutti. Una volta che terminano questi scioperi, si preme il tasto play e le cose tornano come prima? I Breaking bad , i Mad men , i Soprano … Dove sono finiti i contenuti originali? L’unica via d’uscita è ammettere nuove voci al banco di Hollywood. Noi siamo pronti».

