POI DICI CHE UNO SI FA GIUSTIZIA DA SOLO - LA CASSAZIONE ANNULLA LE CONDANNE NEL FILONE PRINCIPALE DELLE INCHIESTE SU BANCA CARIGE CHE, NEL 2014, PORTARONO ALL'ARRESTO DELL'EX PRESIDENTE, GIOVANNI BERNESCHI, E DI UN GRUPPO DI FACCENDIERI - ERANO ACCUSATI D'AVER TRUFFATO L’ISTITUTO CON COMPRAVENDITE IMMOBILIARI - L'INTERO PROCEDIMENTO DOVRÀ ESSERE RI-CELEBRATO A MILANO PER UNA QUESTIONE DI FORMA. MORALE DELLA FAVA? SI VA VERSO LA PRESCRIZIONE…

Marco Grasso e Matteo Indice per “la Stampa”

Il processo che ha destabilizzato per anni Genova e un pezzo del mondo bancario italiano salta - letteralmente - in aria. La Corte di Cassazione ha annullato ieri sera tutte le condanne nel filone principale delle inchieste che nel 2014 portarono all' arresto dell' ex presidente e per 25 anni padre-padrone di Banca Carige, Giovanni Berneschi insieme a un gruppo di faccendieri. Erano stati accusati d' aver truffato la banca genovese con una serie di compravendite immobiliari, le cui plusvalenze farlocche scaricate sull' istituto di credito sarebbero state riciclate in affari all' estero.

Quella vicenda giudiziaria segnò l' inizio della fase più drammatica nella crisi dell' istituto, che dopo una serie di avvicendamenti al vertice il 20 settembre scorso ha visto votare dall' assemblea dei suoi azionisti un maxi-aumento di capitale per evitare il dissesto.

L'intero procedimento, ha stabilito la Suprema corte, dovrà essere ri-celebrato a Milano per una questione di forma che a questo punto diventa sostanza.

Gli accertamenti ripartono infatti dalla fase dell' indagine preliminari. E anche se i pubblici ministeri nel giro di poche settimane formulassero una nuova richiesta di rinvio a giudizio, è altamente improbabile che ci siano i tempi per arrivare a un verdetto di terzo grado. Il rischio della prescrizione è quanto mai concreto. Il reato principale, cui s' incardinano tutti gli altri, "scade" infatti nel 2023.

Non solo. Se i tempi si dilatassero ancora, andrebbero in fumo pure i sequestri a fini di confisca compiuti a seguito dei vari pronunciamenti (al solo Berneschi sono stati congelati beni per oltre 20 milioni). «Ho sempre confidato in un esito del genere - ha ribadito ieri sera Berneschi, contattato al telefono -. La banca quando c' ero io era in salute, poi è stata distrutta. Confido in un' assoluzione e sono pronto a chiedere milioni alla giustizia italiana, mentre oggi la gente mi sputa per strada».

Le due accuse principali formulate a carico del banchiere (per lungo tempo è stato vicepresidente di Abi) e dei suoi presunti complici erano associazione per delinquere e riciclaggio. La prima era stata compiuta a Genova, il secondo a Milano. In base al codice penale si procede nel luogo dov' è stato commesso il reato più grave. Il problema è che in caso di contestazione di particolari "aggravanti" per il riciclaggio, quest' ultimo supera per gravità l' associazione a delinquere.

Sia in primo sia in secondo grado i giudici hanno sempre ritenuto prevalente l' associazione a delinquere. Ma la Cassazione ha ribaltato quell' impostazione: "pesa" di più il riciclaggio comprensivo di aggravanti, come hanno sempre sostenuto i difensori degli imputati, e quindi si va a Milano.

Secondo l' impostazione della Procura, da cui si riparte, l' ex padre-padrone di Carige e l' ex numero uno del ramo assicurativo Ferdinando Menconi facevano comprare a cifre spropositate quote e società dall' immobiliarista milanese Ernesto Cavallini, di cui erano in realtà complici. Poi si spartivano la plusvalenza e la reinvestivano in Svizzera attraverso varie aziende-schermo, create a parere dei pm con la regia del commercialista genovese Andrea Vallebuona, la collaborazione del professionista svizzero Davide Enderlin (già assolto) e di prestanome, fra i quali la nuora di Berneschi Francesca Amisano e il faccendiere Sandro Calloni. Contestazioni minori erano state mosse in fase d' indagine ai commercialisti Piermaurizio Priori e Alfredo Averna, e all' avvocato Ippolito Giorgi di Vistarino.