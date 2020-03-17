POI NON DITE CHE NON VI AVEVAMO AVVISATO – VIDEO: CENTINAIA DI PERSONE IN CODA ALLE PORTE DI UN SUPERMERCATO DI SAINT-DENIS, SOBBORGO DI PARIGI. SPINTONI E PANICO, ALLA FACCIA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA – GIULIANO DA EMPOLI (NON CERTO UN PERICOLOSO SOVRANISTA): “ HANNO RIPETUTO TUTTI I NOSTRI ERRORI, IN PEGGIO. FALLIMENTO EPOCALE DELLA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE, MACRON IN PRIMIS”

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