17 mar 2020 12:17

POI NON DITE CHE NON VI AVEVAMO AVVISATO – VIDEO: CENTINAIA DI PERSONE IN CODA ALLE PORTE DI UN SUPERMERCATO DI SAINT-DENIS, SOBBORGO DI PARIGI. SPINTONI E PANICO, ALLA FACCIA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA – GIULIANO DA EMPOLI (NON CERTO UN PERICOLOSO SOVRANISTA): “ HANNO RIPETUTO TUTTI I NOSTRI ERRORI, IN PEGGIO. FALLIMENTO EPOCALE DELLA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE, MACRON IN PRIMIS”