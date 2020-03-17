A dieci giorni di distanza hanno ripetuto tutti i nostri errori, in peggio. Fallimento epocale della classe dirigente francese, Macron in primis https://t.co/04jcZqQrQi— giuliano da empoli (@giulianode) March 17, 2020
POI NON DITE CHE NON VI AVEVAMO AVVISATO – VIDEO: CENTINAIA DI PERSONE IN CODA ALLE PORTE DI UN SUPERMERCATO DI SAINT-DENIS, SOBBORGO DI PARIGI. SPINTONI E PANICO, ALLA FACCIA DELLA DISTANZA DI SICUREZZA – GIULIANO DA EMPOLI (NON CERTO UN PERICOLOSO SOVRANISTA): “ HANNO RIPETUTO TUTTI I NOSTRI ERRORI, IN PEGGIO. FALLIMENTO EPOCALE DELLA CLASSE DIRIGENTE FRANCESE, MACRON IN PRIMIS”-
A dieci giorni di distanza hanno ripetuto tutti i nostri errori, in peggio. Fallimento epocale della classe dirigente francese, Macron in primis https://t.co/04jcZqQrQi— giuliano da empoli (@giulianode) March 17, 2020
IL RIMBALZINO DOPO IL BARATRO - LE BORSE PARTONO IN LIEVE CRESCITA DOPO IL PEGGIOR LUNEDÌ A WALL STREET DAL 1987 (-13%). VENIVAMO DA UN PERIODO DI 10 ANNI DI BOOM ININTERROTTO SUI MERCATI, QUINDI C'È ANCHE UNA ENORME ''CORREZIONE'' VISTO CHE GRAN PARTE DEI TITOLI ERANO GONFIATI DA ACQUISTI DI AZIONI PROPRIE E ZERO RENDIMENTI DEI TITOLI DI STATO. IL PIANO ANTI-CRISI DEGLI USA POTREBBE RAGGIUNGERE GLI 800 MILIARDI
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO