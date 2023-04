POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ I LAVORATORI NON SI FIDANO PIÙ DEI SINDACATI – UN GIUDICE HA ACCOLTO IL RICORSO DI UNA LAVORATRICE DI PADOVA CHE GUADAGNAVA 3,96 EURO ALL’ORA! LA COSA SCONVOLGENTE È CHE LA PAGA ERA QUELLA PREVISTA DAL CONTRATTO NAZIONALE DELLA VIGILANZA PRIVATA, FIRMATO DA CGIL E CISL – LA DONNA, PER GUADAGNARE POCO PIÙ DI MILLE EURO AL MESE ERA COSTRETTA A FARE PIÙ DI 160 ORE DI STRAORDINARIO AL MESE –SECONDO IL GIUDICE DEL LAVORO, IL CONTRATTO È ANTICOSTITUZIONALE E IRRISPETTOSO DELLA DIGNITÀ DELLE PERSONE…

VIGILANZA PRIVATA

Povero, anzi poverissimo. E pure contrario ai princìpi della Costituzione. Quello dei lavoratori con contratto Vigilanza privata e Servizi fiduciari - addetti alle portinerie ma con tante altre mansioni, anche qualificate - è uno stipendio da fame, irrispettoso della dignità delle persone.

Lo ha stabilito, con una sentenza storica, un giudice del lavoro di Milano che ha accolto il ricorso di una lavoratrice padovana, sostenuta nella sua causa da Adl Cobas Padova e dagli avvocati, anch’essi padovani, Giorgia D’Andrea e Giacomo Gianolla.

SCHIAVI DEL LAVORO

La paga di 3,96 euro orari che veniva corrisposta alla lavoratrice - quella prevista dal contratto nazionale - per il giudice viola l’articolo 36 della Costituzione, laddove è sancito che «il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa». Dunque uno stipendio di 930 euro lordi al mese - poco più di 640 netti - è illegittimo, anche perché inferiore al reddito di cittadinanza o a una mensilità di cassa integrazione.

Per questo la causa è stata accolta e la Civis, società di vigilanza per la quale lavora la donna, è stata condannata a pagare un risarcimento di 372 euro lordi in più per ogni mese (6,756,04 in totale), cioè la differenza tra la paga versata e quella prevista per un servizio di portierato, che pure sarebbe il lavoro povero per eccellenza.

VIGILANZA PRIVATA

La sentenza spalanca scenari tutti da esplorare per almeno tre motivi. Il primo: dietro questa causa ce ne sono tante altre avviate da lavoratori che hanno lo stesso contratto.

Il secondo: i lavoratori dei servizi fiduciari sono impiegati soprattutto da enti pubblici. […] Fanno funzionare servizi essenziali ma sono sfruttati, nel silenzio complice degli enti.

Il terzo motivo: ora quel contratto nazionale - sottoscritto da Cgil e Cisl - teoricamente non può più essere applicato, a meno che le società non adeguino il trattamento, che era comunque - nel caso della Civis - inadeguato anche per altri aspetti.

LAVORATORI SCHIAVI

Ma anche gli altri contratti di settore (l’Aiss e il Safi, sottoscritti da altri sindacati) nella sentenza sono stati certificati come inadeguati, perché prevedono retribuzioni mensili che variano dai 642,34 euro (Aiss) ai 711,29 (Safi).

La causa e le condizioni di lavoro

La vicenda prende avvio a novembre del 2022 quando una lavoratrice padovana […] ricorre contro il trattamento economico che le spetta in base al contratto nazionale, chiedendo che sia adeguato quantomeno a quello dei servizi di portierato.

La donna porta a casa poco più di mille euro al mese ma solo perché fa oltre 160 ore di straordinario al mese, condizione anche questa oggetto di contestazione.

Oltretutto Civis non le paga la malattia (e la sentenza la condanna a risarcire 345,45 euro per questa voce).

VIGILANZA PRIVATA

[…] «Il fatto che sia lo stipendio previsto dal contratto nazionale approvato da Cgil e Cisl - punto sul quale si è basata la difesa di Civis - non può essere una giustificazione», sottolineano i legali, «perché i sindacati possono anche conoscere bene la realtà lavorativa ma non stabilire cosa è dignitoso e cosa no».

[…] Terzo aspetto, gli straordinari. Tra i lavoratori c’è chi ne fa più di 80 ore al mese, da aggiungere a orari già massacranti. «Civis ha sostenuto che il lavoro non è pesante perché discontinuo», spiega Marco Zanotto di Adl Cobas, «ma questi lavoratori non si limitano ad aprire una porta. Controllano gli accessi, sbrigano la corrispondenza, danno informazioni, gli è richiesta formazione antincendio, sono impegnati di continuo. Nel periodo del Covid gestivano anche gli accessi ai punti tampone». […]