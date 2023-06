12 giu 2023 08:45

POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ NON RIUSCIAMO A “METTERE A TERRA” IL PNRR: A PESCARA 4 PERSONE SONO STATE ARRESTATE PER CORRUZIONE, PECULATO E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. IN MANETTE SONO FINITI FUNZIONARI DEL COMUNE, IMPRENDITORI E PUSHER, MA È STATO INDAGATO ANCHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZESE, LORENZO SOSPIRI – L’INCHIESTA DELLE FIAMME GIALLE RIGUARDA APPALTI PUBBLICI E CANTIERI FINANZIATI DAL PNRR, PER 5 MILIONI DI EURO…