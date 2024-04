POLEMICHE A RITMO DI MUSICA IN VISTA DEL 25 APRILE - È SCOPPIATO UN CASINO IN UNA SCUOLA DI ARIANO IRPINO, IN PROVINCIA DI AVELLINO, DOVE UN INSEGNANTE DI MUSICA HA DATO AGLI STUDENTI LO SPARTITO DI “FACCETTA NERA”. IL DOCENTE PROVA A GIUSTIFICARSI: "ME LO HANNO CHIESTO I RAGAZZI, E IO L'HO RICAVATO DA INTERNET. COME HO FATTO PER ALTRE CANZONI, COME 'BELLA CIAO'. A ME NON INTERESSAVA AFFATTO FAR APPRENDERE 'FACCETTA NERA NELLE SCUOLE'..."

(ANSA) - 'Faccetta nera', canzone scritta in occasione della conquista dell'Etiopia, per il 25 aprile in una scuola di Ariano Irpino? Nel paese in provincia di Avellino non si parla d'altro, come riferisce oggi Il Mattino. Alcuni genitori della scuola media 'Aurelio Covotti' che rientra nell'istituto comprensivo 'Don Milani' hanno manifestato la loro netta contrarietà a che la canzone fosse suonata dai propri figli in occasione della Festa della Liberazione.

Sarebbe stato, secondo la ricostruzione del quotidiano, un docente di musica a fornire ai ragazzi lo spartito della canzone. Per il dirigente scolastico, probabilmente l'insegnante aveva assunto questa iniziativa in tono provocatorio e comunque non è assolutamente un simpatizzante del fascismo. Nei suoi confronti è comunque stata inviata una lettera di diffida e censura.

Il docente, interpellato dal Mattino, ha parlato di un grosso equivoco. "Alcuni studenti mi hanno chiesto lo spartito della canzone e io l'ho ricavato da internet. Come ho ricavato in altri tempi lo spartito di altre canzoni, come 'Bella Ciao'. A me non interessava affatto far apprendere 'Faccetta nera nelle scuole'.

Abbiamo parlato solo di ritmi e modalità di esecuzione di alcune canzoni famose, non altro". Comunque, nella scuola di Ariano, il programma delle celebrazioni si terrà senza 'sorprese', con il pieno coinvolgimento di studenti e genitori.