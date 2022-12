13 dic 2022 20:09

POLIGONO IRREGOLARE – DOPO IL CASO CAMPITI E LA STRAGE A FIDENE, UN LETTORE CI SCRIVE: “MI CHIAMO GIAMPAOLO BIANCHI, SONO UN CHIRURGO ED ESERCITO IN UN OSPEDALE ROMANO. VOLEVO PRECISARE CHE IL 13 GIUGNO 2013 CI FU UN ALTRO SUICIDIO AL POLIGONO DI TIRO DI VIALE TOR DI QUINTO. IL MIO VICINO DI LINEA SI SUICIDÒ DOPO AVER CONSEGUITO L'ABILITAZIONE IL GIORNO PRECEDENTE. LA PALLOTTOLA MI PASSÒ ATTRAVERSO I CAPELLI, ED ANCOR OGGI NON SO COME SONO SOPRAVVISSUTO. DOPO POCHI GIORNI EBBI UN COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE DELL' EPOCA, PER FAR PRESENTE CHE I TIRATORI ERANO SEPARATI DA "ZANZARIERE". CONSERVO ANCORA IL CERTIFICATO DI MORTE DEL SUICIDA, IN QUANTO…”